Liebe Leser, Sie erinnern sich bestimmt: Zum Ausklang des vergangenen Jahres prangte jeden Tag im Advent eine neue Botschaft auf der großen Newswall am Limbecker Platz. Im Rahmen der Aktion mit Herz der Wohnbau eG in Kooperation mit der Funke Mediengruppe wurde lieben Menschen eine Freude bereitet. Und im neuen Jahr geht die Freude weiter, denn Frank Skrube, Wohnbau-Marketingleiter, hat die schönsten Adventsbotschaften prämiert.



Viele Leser nutzten die einmalige Chance, ihre Herzensbotschaft auf der ganz großen "Leinwand" zu zeigen. Über die Newswall der Funke Mediengruppe waren im Advent u.a. Heiratsanträge, Geburtstagsgrüße und das eine und andere dicke Dankeschön zu sehen. Auf Deutschlands größter digitaler Out of Home-Werbefläche, waren diese Grüße bestens platziert.

Gutscheine für Teamevent und grüner Bepflanzung



Die Freude über den Erfolg der Aktion war seitens der Wohnbau eG so groß, dass Marketing-Leiter Frank Skrube noch einen drauf setzte und die schönsten Grüße jetzt prämierte.

So hat das Team vom Kinderschutzbund einen Gutschein für ein Teamevent erhalten: Eisstockschießen auf dem Kennedyplatz. Die Leiterin Birgit Pammé hatte sich auf der Newswall bei ihrem Team für die gute Arbeit bedankt. Und mit dem Gewinn möchte die Wohnbau eG dem Team jetzt auch etwas Gutes tun.

Würdigung des engagierten Einsatzes

Der Elternbeirat des Familienzentrum "Grüne Mitte"/ AWO-KiTa am Berliner Platz nutzte die Aktion "Adventsbotschaften", um sich bei allen Mitarbeitern herzlich für den Einsatz während der Coronapandemie zu bedanken. Das griff Frank Skrube gerne auf: "Was die Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen während der Pandemie geleistet haben und noch immer leisten, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Gerne bedanken wir uns für das Engagement bei der AWO-Kita am Berliner Platz mit einem 'grünen' Gutschein in Höhe von 300 Euro." Damit können im Frühling Pflanzen für das Hochbeet gekauft werden, und die Kinder dann nach Herzenslust gärtnern.

Handballer machten auf sich aufmerksam



Um die Würdigung des Ehrenamtes ging es bei der Adventsbotschaft der SG TuRa Altendorf. Die Handballer bedankten sich bei ihren Ehrenamtlichen auf der Newswall im XXL-Format. Frank Skrube, der selbst im Ehrenamt aktiv ist, freute sich besonders, an Sascha Mielewczyk und Lisa Schürenberg einen Gutschein über 300 Euro für Sportausrüstung übergeben zu können. Mit dem Gutschein werden Handbälle für die verschiedenen Jugendmannschaften und der Damenmannschaft besorgt. Gerade die Damenmannschaft hat in den Sozialen Medien mit dem Adventsgruß auf sich aufmerksam gemacht.

Ein privater Gruß



Ein Gruß aus dem privaten Bereich kam von Monika Sauerzapf. Sie überraschte im Advent ihren Sohn Florian zum 16. Geburtstag. Das hat die Wohnbau eG mit einem Originaltrikot eines Moskitos-Spielers und dem Besuch eines Spiels im VIP-Bereich belohnt. Für die Mutter gab es außerdem noch ein Gutscheinbuch.