Die “MitMach-AGs” der Ehrenamt Agentur Essen sind für den Engagementpreis NRW 2020 nominiert

Eine Idee, die Schule macht: Für das Projekt „Engagement lernen“ und die damit verbundenen MitMach-AGs erhielt das Team der Ehrenamt Agentur Essen am 12.03.2020 die Urkunde als „Engagement des Monats März“ von Andreas Kersting, Staatskanzlei NRW, und Stefan Ast, Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Das Projekt ist somit auch im Rennen um den Engagementpreis NRW 2020.

Die Initiative führt Schülerinnen und Schüler an Essener Grundschulen an das Thema Ehrenamt heran. In MitMach-AGs vermittelt das Team der Ehrenamt Agentur Essen mit Unterstützung von Ehrenamtlichen kindgerecht die Grundlagen des ehrenamtlichen Engagements und gesellschaftlicher Mitwirkungsmöglichkeiten. Gemeinsam konzipieren die Schulkinder eigene kleine Projekte, mit denen sie sich im Umfeld der Schulen einbringen.

Die MitMach-AGs stehen ganz im Zeichen des Grundgedankens „Service Learning“. Die Unterrichtsmethode verbindet fachliches Lernen mit bürgerschaftlichem Engagement. Neben dem Nutzen für das Gemeinwohl steht bei diesem Konzept vor allem die Aneignung von sozialen Kompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Bislang konnten bereits rund 400 Kinder vom Angebot der MitMach-AGs an den verschiedenen Schulen profitieren.

Der Engagementpreis NRW 2020 steht unter dem Motto „Jung und engagiert in NRW“. Er wurde von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege ausgelobt. Insgesamt 132 Vereine, Stiftungen und Bürgerinitiativen haben sich darum beworben. Die zwölf nominierten Projekte werden im Laufe des Jahres als Engagement des Monats auf dem Portal www.engagiert-in-nrw.de vorgestellt.

Aus diesen zwölf Projekten werden Ende des Jahres die drei Träger des Engagementpreises NRW 2020 ausgewählt: Ein Preisträger wird durch ein Online-Voting ermittelt, ein weiterer durch eine Jury. Zudem wird ein Sonderpreis von der NRW-Stiftung vergeben.