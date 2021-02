Was ist eigentlich ein Tierheim und wie "funktioniert" es? Welche Tiere werden im Essener Tierheim versorgt? Und wie sieht es eigentlich in Katzenhaus, Küche und Co. aus?

Im Rahmen einer Videokonferenz lädt das Team des Essener Albert-Schweitzer-Tierheims ein, einmal hinter die Kulissen der Einrichtung an der Grillostraße 24 zu schauen. Dabei öffnen sich Türen und Ansichten, die es sonst auch in realen Führungen nicht zu sehen gibt.



"Bei den digitalen Führungen können die Leute den alltäglichen Tierschutz vor Ort entdecken und verstehen und die vielfältige Arbeit im Essener Tierheim kennenlernen", lädt Tierschutzlehrerin Michèle Klein ein.

Digitale Führungen werden an zwei Terminen angeboten:

Freitag, 12. Februar 2021, 18.00 - maximal 20.00 Uhr

Samstag, 20. Februar 2021, 15.30 - maximal 17.30 Uhr

Die Führungen finden in zwei Einheiten mit einer Pause und abschließender Möglichkeit zur Chat-Fragenrunde statt. Im Anschluss erhalten alle Teilnehmer Zugang zu einem Padlet, einer digitalen Tafel mit vielen weiteren Infos, Spielen und mehr rund um das Tierheim.

Anmeldungen/Info an die Tierschutzlehrerinnen

Sandra Jansen

jansen@tierheim-essen.org

oder

Michèle Klein

klein@tierheim-essen.org