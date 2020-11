Digitale Lernfreunde gesucht – Engagiert für Schüler in Pandemiezeiten

Die Ehrenamt Agentur Essen e. V. vermittelt digitale, ehrenamtliche Lernunterstützung für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 6. Klassen in den Grundfächern Deutsch und Mathe. Gesucht werden hierfür Engagierte, die nach dem Tandemprinzip regelmäßig einem Kind aus der Nachbarschaft beim Lernen zur Seite stehen möchten. Durch die pandemiebedingten Schulschließungen Anfang des Jahres ist kostbare Zeit verstrichen und viele Essener Kinder müssen Lernrückstände aufholen. Die Aktion ist Teil der Coronahilfe der Ehrenamt Agentur.

„In jungen Jahren wird der Grundstein für eine erfolgreiche Bildungsbiografie gelegt. Bedingt durch die anhaltenden Einschränkungen und nach wochenlangem Unterrichtsausfall stehen immer mehr Schüler und ihre Familien vor akutem Nachholbedarf“, berichtet Angie Landes von der Ehrenamt Agentur. Kinder und Jugendliche, die aus verschiedensten Gründen nicht auf elterliche Lernförderung bauen können, sind dabei im Nachteil. Nachhilfe in Präsenzform ist zurzeit unmöglich, daher werden nun digitale Lernfreundschaften vermittelt. Das Angebot ist bis zu den Sommerferien 2021 geplant.

Persönliche Unterstützung

„Besonders wichtig ist das persönliche Vertrauensverhältnis. Wir schauen genau, welche großen und kleinen Lernfreunde zueinanderpassen könnten und beziehen die Eltern verantwortungsvoll mit ein. Sie bestimmen zu jeder Zeit den Kennenlernprozess mit“, erklärt Angie Landes. Die ehrenamtlichen Lernfreunde vereinbaren mit den Eltern Zeiten, zu denen sie per Videochat für die Hausaufgaben und Lernübungen zugeschaltet werden. Gemeinsam werden Fragen besprochen, Aufgaben und Übungen erledigt. Für viele Kinder ist es hilfreich, wenn ein Erwachsener sie an die Hand nimmt, Mut zuspricht und Antworten bietet, wenn man etwas nicht versteht. Über die Ehrenamt Agentur erhalten die Lernfreunde nach Bedarf kindgerechte Übungsblätter, welche die offiziellen Schulinhalte abbilden.

Sicheres Verfahren



Wer sich engagieren möchte, durchläuft ein kleines Auswahlverfahren. Engagierte müssen volljährig sein und neben ihrem Personalausweis auch ein polizeiliches Führungszeugnis gegenüber der Ehrenamt Agentur Essen e. V. vorlegen (kann über die EAE kostenfrei beantragt werden). Potentielle Lernfreunde sollten in den gängigen Schulfächern fit sein und Empathie und Geduld mitbringen. Ein Smartphone mit Videofunktion und Messenger-Software ist Voraussetzung. Die Ehrenamt Agentur bietet Begleitung, Lernmaterialien falls notwendig, Reflexionen und Erfahrungsaustausch für die Lernfreunde.

Eltern und Schüler können sich ebenfalls bei der Ehrenamt Agentur melden. Sie registrieren sich mit ihren Kontaktdaten und melden den konkreten Lernbedarf an.



Beide Seiten melden sich telefonisch (0201 839 149 0) oder per Mail (info@ehrenamtessen.de) bei der Ehrenamt Agentur Essen e. V. an, um alle weiteren Schritte zu planen.