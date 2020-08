Essener Vereinsforum digital – Webinarreihe bietet Praxistipps für Engagierte

Das Essener Vereinsforum findet in diesem Jahr virtuell statt. Vom 19. August bis 9. September 2020 erhalten Engagierte jeden Mittwoch ab 17 Uhr spannende Impulse und Expertenrat zu Themen wie Versicherungsschutz, Mitgliedergewinnung, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Die Organisatoren von Sparkasse Essen, Ehrenamt Agentur Essen e. V. und StadtAgentur der Stadt Essen wollen mit dem Angebot das lokale Engagement stärken.

Auch die Vereinswelt ist von der anhaltenden Pandemie betroffen. Wichtige Fortbildungen und Vernetzungstreffen sind unmöglich oder nur unter strengen Auflagen gestattet. „Eine Absage hätten wir bedauert und so wagen wir das Experiment einer digitalen Veranstaltungsreihe“, erzählt Frank Weßing, Leiter Vorstandsstab der Sparkasse Essen. Jeden Mittwochabend geht das Vereinsforum online und hat Experten zu zentralen Themen des Vereinslebens eingeladen.

„Unsere Themenwahl geht direkt auf eine Umfrage unter Essener Ehren- und Hauptamtlichen zurück. Im April haben uns über 100 Personen per Online-Umfrage konkrete Bedarfe und Themen rückgespiegelt, die nun die Programmgestaltung bestimmt haben“, erklärt Janina Krüger, Geschäftsführerin der Ehrenamt Agentur Essen e. V.

Einladung zum Austausch

Zum Auftakt am 19. August laden die Organisatoren zum Kennenlernen und Austausch. Denn getreu dem Motto „Starke Partner für das Ehrenamt!“ setzen sich Sparkasse, Ehrenamt Agentur und die StadtAgentur seit vielen Jahren für die lokale Vereinswelt ein. Sie helfen praxisnah durch Beratungen, Finanztools, Veranstaltungsformate, Spendenplattformen, Freiwilligenkarte oder Fördertöpfe. „Dieses breite Angebot kennen vielleicht noch nicht alle Aktiven und wir freuen uns auf den Dialog mit Ehren- und Hauptamtlichen aus der Vereinswelt“, sagt Andrea Wilbertz, kommissarische Leiterin der StadtAgentur Essen.

Vielfältiges Programm

Für den 26. August haben die Initiatoren die Berliner Experten der Digitalen Nachbarschaft (DiNa) eingeladen. Im Webinar „Dein Verein macht sich bekannt: Soziale Netzwerke kennenlernen, nutzen und souverän kommunizieren“ gibt es kompakte Einsteigertipps rund um die Welt der sozialen Medien. Am 2. September folgt die Online-Talkrunde „Mitglieder- und Nachwuchsgewinnung“.

Wohl kaum ein Thema betrifft so viele Vereine wie der Aufbau eines soliden Mitgliederbestandes. Moderiert von Björn Schüngel, berichten verschiedene Essener Organisationen von ihren Erfahrungen und Strategien, Menschen zu begeistern und motivieren.

Den Abschluss am 9. September gestaltet das Webinar „Versicherung in Ehrenamt und Vereinswelt“. Wer sich engagiert, sollte gut abgesichert sein. In diesem Kompaktseminar präsentiert Referent Karan Nand Kumar (S-ProFinanz Vermittlungsgesellschaft mbH der Sparkasse Essen) Praxiswissen zu den wichtigsten Grundfragen rund um Versicherungsschutz und Co.



Einfache Anmeldung

Interessierte können sich mit Angabe ihres Namens und Organisation per Mail an vereinsforum@sparkasse-essen.de anmelden. Im Anschluss erhalten alle Teilnehmer einen Direktlink zum Webinarkanal und können sich frei zu den vier Terminen einloggen. Voraussetzungen sind ein Computer mit stabiler Internetverbindung, aktuellem Browser sowie Lautsprecher oder Kopfhörer. Weitere Infos finden sich unter www.ehrenamtessen.de