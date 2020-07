Ferienaktion Spielmobil – damit die Ferienträume nicht wie Seifenblasen zerplatzen!

Auch in diesem Jahr führt das Spielmobil des Essener Kinderschutzbundes gemeinsam mit dem Sozialmanagement der Allbau AG und dem ABA-Fachverband e.V. eine Ferienaktion für Essener Kinder durch, die durch Bundesmittel finanziert wurde. In dieser Woche waren sie zu Gast auf dem Schulhof der Hüttmannschule in Altendorf. Die Kinder produzierten riesige Seifenblasen, probierten viele Spiel- und Bewegungsangebote aus und unternahmen mit einem Außerirdischen vom Planeten Anoroco eine Stadtteilralley und Erkundungstour durch Altendorf.

In der kommenden Woche von Montag, 20. Juli, bis Freitag 24. Juli, lädt das Spielmobil alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zu dem bunten Mitmach-Programm jeweils von 15 Uhr bis 18 Uhr auf den Schulhof der Tuttmannschule, Twentmannstr. 2, ein.

In der Woche vom Montag, 27. Juli, bis Freitag, 31. Juli, findet die Spielaktion auf dem Schulhof der Schule am Wasserturm, Steinmetzstr. 11, ebenfalls jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr statt. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 60 Kinder pro Tag. Die Teilnahme ist kostenlos.