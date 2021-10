Über 50 Golfer kamen auf Einladung der GENO BANK beim traditionellen Golftag auf der anspruchsvollen Anlage des Golfclub Essen-Heidhausen zusammen und spielten bei „bestem Golferwetter“ ihre Runde. Das Startgeld wurde von der GENO BANK aufgestockt; so konnte der Vorstandsvorsitzende Heinz-Georg Anschott bei der sich anschließenden Abendveranstaltung 5.000 Euro an Vera Hopp, Geschäftsführerin des VKJ Ruhrgebiet, übergeben.



Ein Garten für alle Generationen



In der 15-jährigen Geschichte des Charity-Golfturniers haben die Kunden und Partner der GENO BANK schon oft Kindern in Not mit ihrer Spendensammlung geholfen. Diesmal profitiert auch die ältere Generation von der Spende. Das Projekt „MehrGenerationenGarten" des VKJ, Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet, hat Heinz-Georg Anschott, Vorstandsvorsitzender der GENO BANK, begeistert. „Es ist spannend zu sehen, wie junge und ältere Menschen, die hier zusammenkommen, durch das gemeinsame Gärtnern mit- und voneinander lernen“, beschreibt er.

Generation der Selbstversorger

Vera Hopp ergänzt, dass vor allem die "alten Gartenhasen" viel Wissen haben, das zu oft ungenutzt bleibt. „Die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenheime, mit denen wir das Projekt durchführen, gehören noch zur Generation der Selbstversorger. Sie haben oft einen Garten gehabt und ihre Ernte auf unterschiedlichste Art und Weise verarbeitet und auch haltbar gemacht.“ Durch das generationenübergreifende Projekt gebe man den Kindern nicht nur wertvolles Wissen mit auf ihren weiteren Lebensweg, sondern über die Kinder erreiche man auch gut die Eltern-Generationen, für die die Themen, Garten und auch Selbstversorgung nicht zuletzt aus Klimaschutzgründen wieder attraktiv werden. „Selbst, wenn das Interesse der Eltern (noch) nicht so groß ist, sind Kinder die besten Lehrer“, lacht Vera Hopp. „Plastiktüten für den Einkauf oder Blühpflanzen für den Balkon? Tüten werden von unseren Erlebnisgarten-Kids rigoros zuhause oder bei Verwandten gegen wieder verwendbare und umweltschonende Beutel getauscht und Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel bepflanzen Balkonkästen (wenn nicht ohnehin mit eigenen Setzlingen) nur noch mit bienenfreundlichen Blumen“, schildert sie weiter.

Öffentlicher Quartiersgarten



Die am „MehrGenerationenGarten“ beteiligten Senioren fiebern dem Tag entgegen, wenn wieder regelmäßig die Kinder ins Heim zu den gemeinsamen Gartentagen kommen dürfen.

„In 2022 möchten wir das Mehrgenerationen-Projekt auf weitere Standorte ausweiten und schon in dieser Woche werden wir einen generationenübergreifenden öffentlichen Quartiersgarten in Überruhr bauen“, verrät Vera Hopp. „Der generationenverbindende Ansatz lässt wirklich alle Generationen profitieren und mit der heutigen Spende können wir eine hauptamtliche Mitarbeiterin ein ganzes Jahr beschäftigen, so dass die regelmäßigen Treffen nicht nur durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer organisiert werden müssen. Das sichert die Zukunft des Projektes ganz enorm und die 5.000 Euro fließen bei uns ohne Abzüge direkt ins Projekt“, versichert sie den interessierten Charity-Golfern. Die sind auch eingeladen, sich über den "GENO Golftag" hinaus zu engagieren. „Ehrenamtliche Helfer können wir immer gebrauchen und ich verspreche Ihnen, auch Sie werden viel aus diesem Engagement schöpfen“, so Hopp augenzwinkernd. Das Interesse der Sportler ist groß, denn das Infomaterial zum Projekt nehmen viele Golfer mit.

Bereits die Ankündigung, dass der VKJ Spendenempfänger wird, hat bei einem der größten Essener KiTa-Trägern Spenden aufs Konto gespült. „Einer von Ihnen hat uns im Vorfeld anlässlich seines Geburtstages bereits 2.000 Euro gespendet“, sagt Vera Hopp. „Das hat uns sehr berührt. Wir danken Ihnen allen für Ihr großartiges Engagement sehr. Sie helfen uns, den von uns betreuten Kindern eine Zukunft mit Chancengleichheit unabhängig ihrer Herkunft zu ermöglichen.“