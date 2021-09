Eigentlich ist Justine Gemmecke eine ganz normale junge Frau. Sie studiert, trifft sich mit ihren Freunden und plant ihre berufliche Zukunft. Und doch ist die Borbeckerin besonders, denn sie hat ein extravagantes Hobby: Das Verkleiden.

Geht man in Kettwig spazieren mag es sein, dass man Justine Gemmecke als Nixe antrifft, denn das Kostümierung als Meerjungfrau gehört zu ihren liebsten. „Ich liebe es in andere Rollen zu schlüpfen und sein zu können, wer ich möchte. Ich war schon als Kind eine kleine Entertainerin und habe schon mit acht oder neun Jahren meine Begeisterung für das Schauspielen entdeckt und damals eine Schauspielschule besucht. Verkleiden und Schminken hat mich immer begeistert. Für mich ist das Schauspielen immer ein Ausgleich zum Alltag gewesen. Später habe ich das Makeup-Hobby weiterverfolgt und durch Kostüme ergänzt“, berichtet die 25-Jährige. „Ich verkleide mich beispielsweise auch an Halloween für die Kinder, die klingeln und etwas Süßes möchten. Außerdem mag ich Waldwesen sehr. Mein absoluter Favorit ist aber der Verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland. Das ist eine tolle Rolle!“, so die Kreative, die medizinische Physik studiert und später Pläne für die Strahlentherapie von Krebspatienten berechnen möchte. Parallel zu ihrem Studium arbeitet sie, auch um sich ihr außergewöhnliches Hobby zu finanzieren, denn noch sind die meisten ihrer Kostüme gekauft. „Ich lerne aber gerade das Nähen und möchte noch mehr selbst machen“, berichtet die gelernte Radiologieassistentin, die vor der Pandemie in einem Gruseltheater in Bottrop gearbeitet hat und dort regelmäßig unterschiedliche Rollen ausprobierte. „Dann kam Corona und das Auftreten war nicht mehr möglich. Freunde fragten mich damals, warum ich eigentlich nicht vor der Kamera stehe in meinem Kostümen. Und da dachte ich: ja warum eigentlich nicht? Abstand ist dabei ja kein Problem.“ Über soziale Medien fand sie schnell Fotografen, die sie fotografieren wollten und verband sich mit diesen: „Zu einigen hat sich mittlerweile eine echte Freundschaft entwickelt.“

Neben ihren Freunden ist auch die Familie der Studentin von ihrem Hobby begeistert und unterstützt sie dabei. Letztlich zeichnete sich dieser Weg ja bereits in der frühen Kindheit ab, als der Schauspielunterricht aktuell war. „In der Abiturzeit habe ich damit aufgehört, da es dann einfach zu viel war“, erinnert sich die gebürtige Hamburgerin, „Und da viele meiner Freunde auch aus dem kreativen Bereich kommen, falle ich ihnen gar nicht so auf.“ Andere Menschen hingegen sind schon überrascht, wenn sie die junge Frau in einer ihrer Rolle in der Öffentlichkeit treffen und haben Fragen.

Aktuell schreibt Gemmecke an ihrer Masterarbeit und hofft, im kommenden Sommer mit dem Studium fertig zu sein. Ihr besonderes Hobby möchte sie sich jedoch auch im Job beibehalten: Als Ausgleich, denn für sie sei es „eine Bereicherung für ihr Leben.