Am 20.02 um 16:11 Uhr "stürmte" das amtierende Prinzenpaar und sein jeckes Gefolge das Essener Rathaus, um den goldenen Schlüssel der Stadt zu erobern.

Nach einem "Wortgefecht" musste sich schließlich der Hausherr geschlagen geben und übergab den goldenen Rathausschlüssel an das Prinzenpaar. Die närrische Schar feierte anschließend im Rathaus-Foyer bei Tanz und Musik. Bis Aschermittwoch ist Essen nun fest in närrischer Hand.

Quelle: Presseamt Stadt Essen

Fotos: Elke Brochhagen, Stadt Essen