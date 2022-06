Senioren touren zum Deutschen Eck

Das Deutsche Eck - wo sich Vater Rhein und Mutter Mosel vereinen - ist das Ziel einer Tagestour der Essener Seniorengemeinschaft für Sport und Freizeit. Am 13. Juli 2022 stehen in Koblenz eine Fahrt mit dem Altstadt-Express und eine Burgenrundfahrt auf dem Rhein bei Kaffee und Kuchen auf dem Programm. Weitere Informationen und Anmeldung in der Geschäftsstelle der esg e. V., Haus des Sports, Planckstr. 42, 45147 Essen-Holsterhausen, Tel.: 24 80 333, E-Mail: info@esg-online.org.