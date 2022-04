Dein Ehrenamt im Urlaub: Unter diesem Motto veranstaltet die Aktion Menschenstadt, das Behindertenreferat des Kirchenkreises Essen, am Mittwoch, 6. April, von 14 bis 18 Uhr im Haus der Evangelischen Kirchen, III. Hagen 39, einen Tag der offenen Tür für alle, die Lust haben, eine Urlaubsreise für Menschen mit Behinderung zu begleiten. Michael Druen und Lisa Lichtenstein informieren Interessierte ganz unverbindlich über Organisation und Vorbereitung, Schulungen, Reiseziele und die angebotene Aufwandsentschädigung.

Ihre Ferienreisen für Menschen mit Behinderung bietet die Aktion Menschenstadt bereits seit über vierzig Jahren an. Alle Fahrten werden von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleitet, die bereits über eine entsprechende Erfahrung verfügen oder in Kursen sorgfältig auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. In diesem Jahr plant die Aktion Menschenstadt 24 Urlaubsreisen mit rund 220 Plätzen; Ziele sind beliebte Ferienregionen im In- und Ausland – so geht es im Sommer z.B. ins Emsland, nach Ostfriesland und an die Nordsee, in die Eifel, in die Lüneburger Heide und zum Segeln auf die Ostsee. Nach Southampton führt eine Kreuzfahrt mit der AIDAprima, weitere Ziele sind Griechenland und die spanische Ferieninsel Mallorca.

Was sich Michael Druen und Lisa Lichtenstein von den Ehrenamtlichen wünschen: „Wichtig sind Offenheit und die Bereitschaft, sich auf andere Menschen mit all ihren persönlichen Stärken und Schwächen einzulassen, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit.“ Formell dürfen keinerlei Einträge im Führungszeugnis vorhanden sein.

Und was erwartet die Urlaubsbegleiter? „Unsere Reisen dauern fünf bis vierzehn Tage“, erläutern Michael Druen und Lisa Lichtenstein. „Wir lassen den einzelnen Teams viele Freiheiten, um das Programm vor Ort zu gestalten oder Ausflüge gemeinsam zu organisieren.“ Hin- und Rückreise, Unterkunft und Verpflegung sind für die Ehrenamtlichen natürlich kostenlos; als Aufwandsentschädigung zahlt die Aktion Menschenstadt 20 Euro pro Tag. Die Reisebegleitung kann als Praktikum anerkannt werden. Die Übernahme von Nachtwachen ist nicht erforderlich; auch teilen sich die Urlaubsbetreuerinnen und Urlaubsbetreuer keine Zimmer mit den Teilnehmenden und führen keine Tätigkeiten aus, die professionellen Pflegediensten vorbehalten sind. „Die Vorbereitung beginnt mit dem ersten Kennenlerntreffen und damit fängt der Spaß auch schon an. Und wo immer es hingeht: Urlaubsreisen mit der Aktion Menschenstadt bleiben allen Teilnehmenden erfahrungsgemäß noch lange positiv in Erinnerung und bereichern euer Leben durch individuelle Begegnungen und Erlebnisse in vielfältiger Weise.“