Das CVJM Essen Sozialwerk in der Essener Innenstadt nimmt das Thema Umwelt- und Klimaschutz sehr ernst.

Mit der Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach hat das Sozialwerk in den letzten fünf Jahren ca. 95.00 kwh Stunden Strom erzeugt und damit die Umwelt um ca. 43 Tonnen CO2 entlastet.

Im Café TRIA, dem öffentlichen Café des Sozialwerks, können die Gäste Mehrwegdosen für die Mitnahme des Mittagessens erwerben. Plastikverpackungen werden extra in Rechnung gestellt.

Im Arbeitsbereich „Gustav-Heinemann-Haus“, der besonderen Wohnform für obdachlose Männer, wird bei der Essensmitgabe auf Plastikgeschirr und auf Plastiktüten verzichtet.

Und im Arbeitsbereich „Zentrum für Joborientierung“ kümmert sich ein Maßnahmeteilnehmer speziell um die Mülltrennung.

Bei den jüngsten Anschaffungen ging es um eine weitere Möglichkeit zur Verringerung der CO2 Emissionen. Dazu haben die beiden Geschäftsführer Frank Blome und Dirk Mesenbrock ein E-Bike und ein E-Scooter angeschafft. „Damit bleiben die Dienstfahrzeuge bei dem einen oder anderen Außentermin stehen. Die Belegschaft hat die beiden Fahrzeuge auch gut angenommen.“

Dirk Mesenbrock ergänzt: „Umwelt- und Klimaschutz kann und darf Spaß machen. Für weitere Ideen sind wir jederzeit aufgeschlossen“.