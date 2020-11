• Essener Vonovia Standorte für Bedürftige aktiv

• Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sammeln Lebensmittel und Hilfsprodukte des täglichen Bedarfs

• Übergabe der Spenden am 30.10.2020

Bochum, 09.11.2020. Rund 60 Vonovia Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Essener Standorte unterstützen die Aktion „Jessica Dorndorf hilft!“. Sie übergaben am Freitag, 30. Oktober, Lebensmittel und Hilfsprodukte des täglichen Bedarfs. Alle Beschäftigten leisteten einen eigenen Beitrag – von Konserven und Babynahrung bis hin zu Taschentüchern, Zahncreme und Müsli. „Gerade in der aktuellen Zeit haben Hilfsorganisationen einen noch größeren Stellenwert als sonst. Daher war es den Essener Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Vonovia ein Bedürfnis, ein Zeichen zu setzen und zu helfen“, sagt Ralf Feuersenger, Vonovia Regionalleiter Essen-Mitte stellvertretend für die beteiligten Essener Standorte des Wohnungsunternehmens.

Initiative für bedürftige Menschen in Essen

Was einst mit Sachspenden aus der eigenen Familie an Menschen in Not begann, ist unter dem Namen „Jessica Dorndorf hilft“ inzwischen eine bekannte Institution in Essen geworden. Die Initiative hilft vielfach, unter anderem auch mit einer Kleiderkammer für bedürftige Menschen.

Jessica Dorndorf, Organisatorin der Aktion, freut sich über die rege Unterstützung: „Es ist großartig, dass die Vonovia Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen gemeinsamen Beitrag leisten, damit noch mehr Hilfe geleistet werden kann. Ich möchte auch den vielen anderen Helferinnen und Helfern danken, die diese Aktion möglich gemacht haben.“

„Vonovia besitzt insgesamt fast 12.000 Wohneinheiten in Essen.“, wissen Katrin Heinen und Matthias Bojarski, ebenfalls Vonovia Regionalleiter in Essen. „Wir sind der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern tief verbunden. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, den bedürftigen Menschen hier bei uns vor Ort zu helfen. Wir finden es super, was die Initiative mit ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in Essen bewegt.“