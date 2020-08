Der Essener Libanese Walid Siala ist nach der verheerenden Explosion nach Beirut geflogen, um zu helfen - schnell und unbürokratisch, auf eigene Kosten. Siala, der in der Region Verwandte hat, weiss, dass es im Moment an allem mangelt: Wasser, Seife, Lebensmittel.

"Die Menschen leisten unmögliches in Staub und Hitze", so der deutsche Helfer. Zusammen mit Jennifer Kartal und deren Kartalstiftungsverein hat er eine Spendensammlung initiiert.

"Ich bleibe bis Montag vor Ort, um die eingehenden Spenden direkt und persönlich in Besen, Wasser und Seife umzusetzen und an Helfer auszugeben. So ist die Hilfe direkt da, wo sie so unendlich nötig gebraucht wird."

Beide, Siala und Kartal, sind begeistert von der Hilfsbereitschaft der Deutschen. Obwohl diese aufgrund Corona und Kurzarbeit selbst den Gürtel enger schnallen müssen, sind viele vom Unglück und der Explosion berührt. Bilder und Videos wie die von Siala über Activinews geteilte berühren die Menschen.

Spenden können unter https://www.paypal.com/pools/c/8rsv8WOlil geleistet werde. Die Menschen vor Ort danken es.