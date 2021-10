Was machen die eigentlich!?

Das Projekt „Bahnhofs-Pate und Team“ hat das Ziel, den Kupferdreher DB-Bahnhof und dessen Umfeld( Gelände DB) in einem attraktiven Zustand zu erhalten. Dies bedeutet die zeitnahe Beseitigung von illegalem Graffiti, Schäden durch Vandalismus und die Beseitigung von Unrat. Dabei werden alle Vereine und Einrichtungen um den Bahnhof erfolgreich mit einbezogen, was zu einer breiten Akzeptanz bei den Menschen führt und zudem das Gemeinschaftsgefühl, bzw. die Bereitschaft der Menschen vor Ort uns zu helfen, erhöht. Des Weiteren ist es uns gelungen, mit anderen Stadtteilen in Kontakt zu treten und in einen produktiven Austausch für weitere Maßnahmen zur Projektverfeinerung zu kommen. Das Projekt „Bahnhofs-Pate und Team“ startete Anfang des Jahres 2021 aus der Idee, etwas gegen illegale Graffitis am DB-Bahnhof zu unternehmen. Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit der Deutschen Bahn wurde die Idee geäußert, das Ganze in Form einer Bahnhofspatenschaft zu realisieren, wodurch wir die Möglichkeit bekamen, sofort auf illegale Graffitis reagieren zu können, z.B. mit dem sofortigen Überstreichen der Graffitis. Mittlerweile hat sich, wie erwähnt, unser Aktionsradius um den DB-Bahnhof erhöht, was viele Anwohner zu schätzen wissen und uns mit ihren Möglichkeiten unterstützen. Auch werden wir jetzt durch die Bezirksvertretung gefördert, die mit großer Begeisterung unser Projekt verfolgt. Da es aber immer wieder zu neuen Beschädigungen am und um den DB-Bahnhof herum kommt, möchten wir unser Projekt bis auf Weiteres fortführen. Aufgrund der hohen medialen Aufmerksamkeit und der Breite unseres Projektes, wurden wir von vielen ehrenamtlichen Gruppen in Essen und Umgebung angesprochen, die um Rat baten, ob auch für deren DB-Bahnhof bzw. dessen Umgebung( DB Gelände) eine solche Bahnhofspatenschaft möglich sei und welche Schritte dazu erforderlich seien. Bei diversen Gesprächen zeigte sich dann, dass unser Projekt bei entsprechender Verankerung in der Bevölkerung auch an anderen Orten gut umgesetzt werden kann, denn das Interesse an einem schönen Wohnumfeld ist offenbar sehr weit verbreitet.