Auch Essen-Kettwig ist selbstverständlich nicht frei von Umweltsäuen. Im beschaulichen Essener Süden musste WasteWalker Alexander Land ganz spontan Hand anlegen. In wirklich unverantwortlicher Weise wurden hier ohne Rücksicht zerschlagene Spiegel und Bauschutt abgelegt. Nicht nur dass es die Umwelt massiv verunreinigt. So birgt das erhebliche Verletzungsgefahren für Tiere und Kinder. Hier muss man erst gar nicht fragen „was haben Die sich dabei gedacht“. Fraglos reichte es bei den Verursachern nicht zum Nachdenken. Sonst hätten Sie es ja nicht gemacht. Danke für Deinen Einsatz Alexander.

Und auch in Essen-Frohnhausen waren Sie wieder aktiv, die beiden DIY-Sabines. Manche kennen die Beiden bereits durch Ihre pfiffigen Upcycling-Ideen. Und sie können es einfach nicht lassen. Der für das persönliche Wohlbefinden wichtige tägliche Spaziergang wurde mit dem Nützlichen verbunden. So sammelten die beiden WasteWalkerinnnen Sabine Kapoor und Sabine Mehske im Gervinuspark in Essen-Frohnhausen in 1 1/2 Stunden „mal eben“ zwei volle Müllsäcke an Flugmüll zusammen. Danke schön dafür.

Wollt auch Ihr #alleinesammeln und wisst nicht so recht wie? Benötigt Ihr Unterstützung? Meldet Euch. Jede*r kann was beitragen. Und es lenkt auch ein wenig von den ganzen schlechten Nachrichten ab. Also… info@wastewalk.de. Da werden Sie geholfen.

Mach auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Erkundige Dich auf der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!