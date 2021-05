Zuhause gesucht: Bracken-Mischling Jerry ist flott und verschmust

Bracken-Mischling Jerry ist wegen einer Allergie etwas nackig. Zurzeit bekommt er Spezial- Futter und man ist weiter auf Ursachenforschung. Sicher wird er irgendwann wieder in seiner vollen Fellpracht erstrahlen.

Im Tierheim liebt es Jerry sehr, von seinen Pflegern und Pflegerinnen durchgekrault zu werden. Jerry läuft gut an der Leine und ist dabei flotten Fußes unterwegs. Er ist stubenrein, kann alleine bleiben und verträgt sich gut mit anderen Hunden. Im neuen Zuhause möchte Jerry allerdings lieber keinen anderen Hund neben sich haben.

Kinder sollten im jugendlichen Alter sein. Wenn Jerry sich eingelebt hat, ist er Fremden gegenüber misstrauisch und versucht, seinen Menschen zu verteidigen. Wenn man ihm aber konsequent zeigt, dass die fremden Menschen in Ordnung sind, akzeptiert er das auch.

Jerry freut sich schon darauf, endlich ein Zuhause für immer zu finden, in dem viel gekuschelt wird! Wer den hübschen Rüden kennenlernen will, meldet sich im Essener Tierheim unter Tel. 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr). Nähere Infos zu und weitere Fotos von Jerry unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/hunde/jerry.html