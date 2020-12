Zuhause gesucht: Kangal-Mischling Yigido braucht seine Freiheiten

Kangal-Mischling Yigido (6) wird im Tierheim von allen Guido genannt. Er sucht einen schönen Wohnsitz, in dem er mehr Freiheiten hat als bisher. Der hübsche Kerl hat vorher nur in einem Zwinger gelebt, was natürlich nicht toll war. Yigido möchte endlich wie ein normaler Hund leben, mit Gras unter den Füßen und Spaziergängen!

Ein schönes Hundeleben mit Gras unter den Füßen und Spaziergängen!

Aufgrund seiner vorherigen Haltung ist der Rüde neuen Menschen gegenüber erst einmal misstrauisch, aber wenn er Vertrauen gefasst hat, ist er Schmuseeinheiten gegenüber nicht abgeneigt. Obwohl er so groß und stattlich ist, erschreckt er sich hin und wieder auch. Herumschwirrende Fliegen beispielsweise sind ihm nicht geheuer. Er muss auch immer sehen, wo die Hände sind, bevor er angefasst wird. Yigido muss also noch einiges kennenlernen, aber darauf freut er sich schon sehr! Wer ein nettes Plätzchen für den lieben Fell-Schatz hat, meldet sich im Essener Tierheim unter Tel. 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr). Infos unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/hunde/yigido.html