Drei Essener Bahnhöfe bekommen in den kommenden Wochen neue Aufzüge beziehungsweise Rolltreppen. Am Essener Hauptbahnhof sowie an den Stationen in Altenessen und Frohnhausen starten die Arbeiten in den kommenden Tagen.



An allen Bahnhöfen muss zunächst die bestehende Technik demontiert werden. Vermessung und Produktion sind bereits abgeschlossen. Die neuen Anlagen werden anschließend vor Ort montiert und eingebaut.

Der Austausch ist notwendig, da die Anlagen ihre Lebensdauer erreicht haben. Eine Weiternutzung wäre grundsätzlich sicher und möglich. Allerdings ist der Wartungsaufwand und die entsprechenden Kosten bei einem Komplettaustausch deutlich geringer.

Arbeiten am Hauptbahnhof haben bereits begonnen

Für die jeweiligen Stationen sind folgende Terminschienen und Alternativen geplant: Am Essen Hbf erfolgt der Austausch der Rolltreppe zu Gleis 7/10 (Empore). Die Arbeiten haben bereits begonnen, die Inbetriebnahme ist noch für das laufende Quartal geplant. Alternativ steht der Aufzug in der Einkaufspassage zur Verfügung.

In Essen-Frohnhausen beginnt der Austausch der Rolltreppe zu Gleis 1 (Nöggeratstraße) in dieser Woche. Die Rolltreppe zu Gleis 2 wird ab Anfang Februar demontiert. Beide Anlagen sollen im Laufe des zweiten Quartals in Betrieb gehen. Während der Modernisierung können Reisende die Rolltreppe an der Onckenstraße nutzen.

In Essen-Altenessen erfolgt der Austausch des Aufzugs zu Gleis 1/2. Baubeginn ist Ende Januar und die Inbetriebnahme soll im Laufe des zweiten Quartals erfolgen. Da der Bahnhof während der Bauarbeiten nicht komplett barrierefrei erreichbar ist, können Reisende alternativ auf die Station Essen Zollverein-Nord ausweichen.