Countdown für das Azubi-Speed-Dating 2020 läuft

Wer noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für 2020 ist, sollte sich den 20. Februar merken: Von 11 bis 15 Uhr findet das 9. Azubi-Speed-Dating der Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen (IHK) in der Philharmonie Essen statt. 10 Minuten stehen potenziellen Azubis und Unternehmen zur Verfügung, um von sich zu überzeugen.

Eine Win-Win-Situation für beide Seiten, denn bestenfalls finden Jugendliche einen Ausbildungsplatz und Unternehmen einen geeigneten Bewerber. Dieses Jahr nehmen 100 Unternehmen teil, die ca. 550 Ausbildungsplätze in den Bereichen Allgemeine Büroberufe, Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe, Metall, Elektro und Technik, IT und Medien, Transport und Logistik – auch in Verbindung mit dem Dualen Studium - anbieten.

„Eine Anmeldung ist für die Jugendlichen nicht nötig, eine gute Vorbereitung auf diese besondere Form des Bewerbungsgesprächs ist allerdings sehr hilfreich“, erklärt Franz Roggemann, IHK-Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung. Dazu gehört, sich neben den angebotenen Ausbildungsberufen auch über die teilnehmenden Unternehmen zu informieren.

Wichtig sind auch aktuelle Bewerbungsunterlagen: Diese können den Firmen vorgelegt und zur weiteren Ansicht überlassen werden. „Bei unserem Azubi-Speed-Dating steht der persönliche Eindruck im Vordergrund. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, noch vor dem eigentlichen Bewerbungsschreiben bei den Unternehmen zu punkten – und natürlich umgekehrt.

Der Besuch ist also mehr als ein schulfreier Vormittag: Er ist eine Chance auf einen Ausbildungsplatz“, so Roggemann.

Welche Ausbildungsberufe zur Verfügung stehen, welche Unternehmen vor Ort sind und weitere Informationen rund um das Azubi-Speed-Dating unter: IHK zu Essen, www.essen.ihk24.de, Dok.-Nr. 4534996