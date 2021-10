Der Essener Arbeitsmarkt im Oktober 2021

• Arbeitslosenzahl: 30.684

• Arbeitslosenzahl im Vormonatsvergleich: -913 oder -2,9%

• Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich: 3.982 oder -11,5%

• Arbeitslosenquote (gegenüber Vormonat): 10,1 % (-0,3 Prozentpunkte)

• Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen - SGB III: 1,9% (Vorjahr: 3,1%)

• Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen - SGB II: 6,8% (Vorjahr: 8,6%)



„Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter“, freut sich Andrea Demler, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Essen. „Von dieser positiven Entwicklung profitieren vor allem die jungen Menschen durch den Start in Ausbildung, sowie die über 55-jährigen. Hier ist ein deutlicher Rückgang zu erkennen. Ein Signal, welches Hoffnung gibt, dass wir bald in der ‚neuen Normalität‘ angekommen sind, auch wenn die Pandemie sicher noch einige Zeit ihre Spuren hinterlassen wird.“

Eindringlich betont Demler noch einmal die Bedeutung von Qualifizierung. „Der Bestand an freien Arbeitsstellen ist gegenüber den Vorjahren angestiegen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat durch Corona einen deutlichen Schub erhalten, sodass häufig die vorhandenen Qualifikationen nicht mehr up to date sind. Es ist daher wichtig zu erkennen, dass der schnelle Weg in einen neuen Job über Qualifizierung und Weiterbildung geht. Mit Weiterbildung lassen sich berufliche Perspektiven neu gestalten, auch wenn man sich noch in einer Beschäftigung befindet. Nutzen Sie in der Phase von Arbeitslosigkeit, in einer Phase der beruflichen Neuorientierung oder als Unternehmen unser individuelles Beratungsangebot rund um das Thema Weiterbildung.“

Arbeitslosigkeit

Im Oktober waren in Essen 30.684 Personen arbeitslos gemeldet, 913 weniger als im Vormo-nat (-2,9 %). Die Arbeitslosenquote beträgt 10,1 Prozent, im September lag sie bei 10,4%. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die statistische Arbeitslosigkeit in Essen um 3.982 Per-sonen abgenommen (-11,5 %).

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung (SGB III)

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit) ist die Zahl arbeitsloser Men-schen gegenüber dem Vormonat um 237 auf 6.277 Menschen gesunken (-3,6 %). Das waren 2.612 weniger als im Oktober vergangenen Jahres (-29,4 %).

Entwicklung in der Grundsicherung (SGB II)

Im JobCenter Essen wurden im aktuellen Monat 24.407 Arbeitslose gezählt, 676 weniger als im September (-2,7 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die Zahl der Arbeitslosen um 1.370 Personen abgenommen (-5,3 %).

Langzeitarbeitslosigkeit

Mit aktuell 15.208 Personen hat die Zahl derjenigen, die bereits ein Jahr oder länger bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter arbeitslos gemeldet sind, gegenüber September um 318 Personen abgenommen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich ein Zuwachs von 1.162 Frauen und Männern.

Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit

Im Oktober waren in Essen 2.458 junge Menschen unter 25 Jahre arbeitslos gemeldet, 130 weniger als im September (-5,0 %) und 943 weniger als vor einem Jahr (-27,7 %). Mit 1.921 Personen entfällt das Gros auf das JobCenter (64 weniger zum Vormonat und minus 582 zum Vorjahresmonat). 537 junge Frauen und Männer wurden von der Agentur für Arbeit betreut, 66 weniger als im September und 361 weniger als vor Jahresfrist.

Unterbeschäftigung

Die Unterbeschäftigung lag im Oktober bei 43.284 Personen. Das waren 676 Personen weni-ger als im September (-1,5 %) und 4.694 weniger als vor einem Jahr (-9,8 %). Die Unterbe-schäftigungsquote beträgt 13,8 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III hat die Unterbeschäftigung gegenüber dem Vormonat um 180 auf 7.509 Personen abgenommen (-2,3 %). Die Unterbeschäftigung im Rechtskreis SGB II lag mit 35.776 Personen um 495 Personen oder 1,4 % unter dem Wert von vor einem Monat.

Arbeitskräftenachfrage

Essener Unternehmen meldeten dem Arbeitgeber-Service insgesamt 655 Arbeitsstellen (-325 zum Vormonat und -105 zum Vorjahr). Im Bestand befanden sich zum Stichtag insgesamt 4.296 freie Stellen, 373 weniger als im Vormonat (-8,0 %) und 436 mehr als im Vorjahresmonat (+11,3 %).

Kurzarbeit

Im Oktober haben 5 Essener Betriebe für 45 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Wie viele Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Aktuell liegen die realisierten Kurzarbeiterzahlen für April 2021 vor. Im April befanden sich in Essen 2.126 Betriebe in Kurzarbeit, davon waren 14.947 Mitarbeiter/innen betroffen.

Wir sind weiter für unsere Kundinnen und Kunden da!

Für Arbeitnehmer/innen:

Telefon: 0800 4 5555 00 (kostenfrei)

Unsere Online-Angebote: www.arbeitsagentur.de/eServices

Für Arbeitgeber (für Anfragen zum Kurzarbeitergeld und Arbeitskräftebedarf):

Telefon: 0800 4 5555 20 (kostenfrei) oder per E-Mail an:

Essen.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Für Jugendliche (rund um die Themen Ausbildung, Studium & Berufswahl):

Telefon: 0201 181 1234 (kostenfrei) oder per E-Mail an:

Essen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de