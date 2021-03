Die Sieben siegt

Die Maßzahl für eine Woche lautet Sieben. Und am siebten Tag erlebt die Woche ihren Höhepunkt. Damit für Sie möglichst viele Tage zu Sonntagen werden, hat WestLotto die Magie der Zahl Sieben auf einem Rubbellos „eingefangen“. Es heißt SUPER 7 und gibt es in einer neuen Auflage in hellem Design und mit verändertem Gewinnplan in allen WestLotto-Annahmestellen und im Internet. Die Chance auf den Spitzengewinn in Höhe von 50.000 Euro liegt bei 1 : 1,3 Millionen. Dazu gibt es viele weitere Treffermöglichkeiten zwischen zwei und 1.000 Euro. Das Spielprinzip ist einfach: Rubbeln Sie siebenmal das Hufeisen mit den Zahlen von 1 bis 7 auf. Erscheint darunter die Zahl „7“, so gehört der danebenstehende Betrag, den Sie ebenfalls frei rubbeln, Ihnen. Es ist sogar möglich, auf einem Los mehrere Gewinne zu erzielen.

Erhältlich ist das Rubbellos in allen WestLotto-Annahmestellen (bitte zu Hause aufrubbeln) und im Internet unter www.westlotto.de