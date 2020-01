Erster Spatenstich für neues Wohn- und Geschäftshaus in Essen-Rüttenscheid

• Oberbürgermeister Thomas Kufen und Vonovia Geschäftsführer Mario Stamerra vor Ort

• Neubau von 23 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten

• Wohnflächen zwischen 35 und 156 Quadratmeter

Bochum, 16.01.2020. Nach dem Abriss des Bürogebäudes an der Rüttenscheider Straße/ Ecke Folkwangstraße errichtet das Wohnungsunternehmen Vonovia an dieser Stelle jetzt ein neues Wohn- und Geschäftshaus mit 23 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. Der Standort befindet sich direkt neben dem Büro des Vonovia Geschäftsbereichs West, das als ein Teil des ursprünglichen Bürokomplexes erhalten und umfassend modernisiert wurde.

Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2021

Den ersten Spatenstich für den Neubau nahmen am 16. Januar Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen und Vonovia Geschäftsführer Mario Stamerra vor. Das neue Wohn- und Geschäftshaus mit Überbauung des nebenstehenden Geschäftshauses wird in konventioneller Bauweise errichtet und voraussichtlich Mitte 2021 fertiggestellt sein. Vonovia investiert hier insgesamt über sechs Millionen Euro.

Die 23 Mietwohnungen decken ein breites Spektrum an Wohnangeboten ab. Diese reichen von barrierefreien Einraumwohnungen mit ca. 35 Quadratmeter Wohnfläche bis zu rund 156 Quadratmeter großen Wohnungen mit Balkon bzw. Terrasse. Im Erdgeschoss entstehen darüber hinaus 340 Quadratmeter Gewerbefläche, mit denen das Nahversorgungsangebot erweitert werden soll. Hinter dem Neubau realisiert Vonovia zudem neben Pkw-Stellplätzen auch einen Kinderspielplatz. Angeboten werden die neuen Wohnungen nach Fertigstellung für Kaltmieten ab rund 400 Euro.

„Unsere Stadt erfreut sich in den letzten Jahren stetig steigender Beliebtheit“, so Oberbürgermeister Thomas Kufen. „Gerade Rüttenscheid ist ein beliebter Stadtteil mit Grünanlagen, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und einem breiten Angebot an Restaurants, Bars und Kultur. Vom Neubau der Vonovia an der Rüttenscheider Straße ist auch die Essener Innenstadt nur wenige Gehminuten entfernt. Ein weiterer Vorteil für diesen Standort. Deshalb bin ich sicher, dass hier sowohl preisbewusste Singles als auch anspruchsvolle Familien ein neues Zuhause finden werden.“

Mario Stamerra, Vonovia Geschäftsführer, freut sich auf die neuen Nachbarn: „Mit den 23 neuen Wohnungen schaffen wir die Voraussetzungen für ein vielfältiges, generationenübergreifendes Miteinander. Wir wollen so Essener Bürgern ein Zuhause in einer interessanten Wohnlage geben und zugleich einen attraktiven Gewerbestandort bieten.“

Sitz der Vonovia Regionalverwaltung umfassend saniert

Auch in das eigene Bürogebäude für rund 50 Mitarbeiter investierte Vonovia. Dort befindet sich unter anderem auch ein Vermietungspoint für den Kundenverkehr. Das fünfgeschossige Bürogebäude mit ca. 1.000 Quadratmeter Nutzfläche stammt aus den achtziger Jahren. Es wurde in rund elf Monaten von Grund auf saniert und umgebaut. Die Umbaukosten lagen bei ca. 1,6 Millionen Euro.