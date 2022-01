Mit großer Freude nimmt die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen zur Kenntnis, dass sich die Stadt Essen als Top- Wirtschaftsstandort weiterhin positiv entwickelt.

Mit der Fertigstellung des Aldi Campus in Kray und des neuen opta data Campus am Berthold-Beitz-Boulevard haben Großunternehmen bereits ein klares Bekenntnis für die Ruhrmetropole abgegeben.

„Essen hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem starken, breit aufgestellten und dynamischen Wirtschaftsstandort entwickelt“, so Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der FDP in Essen. „Unser aller Ziel aber muss dabei sein, Essen als Wirtschaftsstandort noch stärker zu positionieren, um als innovativ und lebenswert wahrgenommen zu werden. Daher begrüßen wir es sehr, dass sowohl mit dem Baubeginn des neuen Deichmann Campus an der Aktienstraße als auch mit dem Bau der neuen Unternehmenszentrale der ifm-Unternehmensgruppe und mit dem neu geplanten Forschungs- und Innovationscampus Thurmfeld der Universität Duisburg-Essen ganz klare Signale gesetzt werden“, so Schöneweiß.