Jetzt auf Gold setzen

In unsicheren Zeiten erfreut sich Gold besonderer Beliebtheit. Bei WestLotto kann das Edelmetall auch Ihnen zu großem Glück verhelfen. „Gold Depot“ heißt das Schmuckstück unter den Sofortlotterien in Nordrhein-Westfalen. Es bietet 16 Chancen – mit einem Spitzengewinn von 250.000 Euro (Chance 1 : 1 Mio.). Mehrfachgewinne je Los sind möglich. Zusätzlich gibt es im Vergleich zu anderen WestLotto-Rubbellosen die beste Chance auf einen Gewinn in Höhe von 50 Euro.

Und so funktioniert „Gold Depot“: Rubbeln Sie das Feld mit den 16 Goldbarren frei. Wenn das Symbol eines Goldbarrens zum Vorschein kommt, gehört der darunter stehende Geldbetrag Ihnen. Taucht die Zahl 10 als Symbol auf, wird der darunter aufgeführte Betrag nicht nur gewonnen, sondern gleich verzehnfacht.

Auf einen Blick:

– Spitzengewinn 250.000 Euro (Chance 1 : 1 Mio)

– Mehrfachgewinne möglich

– Preis: 10 Euro

– erhältlich in allen Lotto-Annahmestellen und unter westlotto.de