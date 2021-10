LOTTO 6aus49: Wer holt sich die Millionen?

Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 wächst. Rund 16 Millionen Euro haben sich inzwischen angesammelt. Für einen Treffer in der ersten Gewinnklasse werden sechs richtige Lottozahlen und die richtige Superzahl benötigt. Das schaffte in den vergangenen fünf Ziehungen kein Tipper.

Auch in der zweiten Gewinnklasse warten rund drei Millionen Euro. Um den zweiten Gewinnrang zu treffen, müssen sechs richtige Glückszahlen vorausgesagt werden.

Zuletzt wurde der Jackpot am 11. September in Brandenburg geknackt. Ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin tippte die Zahlen 6 - 23 - 25 - 33 - 34 - 43 und die Superzahl 7 und gewann damit die unglaubliche Summe von 26.133.811,80 Euro.

Wer sein Glück probieren möchte, kann seinen Tipp bis zum kommenden Samstag um 18.59 Uhr in den WestLotto-Annahmestellen und im Internet unter www.westlotto.de abgeben.