Seit dem 1. Juli 2020 bietet das Self-Storage-Unternehmen Top Box auf der Frohnhauser Straße 76 in Essen seine Dienste an. Im modernen und geräumigen Neubau, der speziell auf die Bedürfnisse der Storage-Branche zugeschnitten ist, werden auf rund 5.500 Quadratmetern Lagermöglichkeiten und Lagerräume in unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bedarfslagen angeboten.

Das Unternehmen bietet zusätzlichen Abstellraum für Privates oder Geschäftliches. Die Kunden können an jedem Tag von 6:00 bis 23:00 Uhr ihre Lagerflächen aufsuchen. Damit eine reibungsfreie und sichere Einlagerung von Waren erfolgen kann, hat Top Box auf hochwertige Qualität des gesamten Standortes gesetzt. Das Gebäude ist durch ein technologisch ausgereiftes Zutritts- und Überwachungssystem 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gesichert. Zutritt ist lediglich den Mietern und dem Top Box Personal gestattet. Die Lagermöglichkeiten selbst zeichnen sich durch Korrosionsfreiheit und Trockenheit aus, eignen sich also insbesondere für Akten, elektronisches Gerät und wertvolle Möbel.

Das alles bei bester Lage mit guter Anbindung zur A40, fußläufig von der Innenstadt entfernt. Bequem rund um die Uhr erreichbar.

Eine Box mit einem Kubikmeter Raum stellt die kleinste Lagermöglichkeit dar. Große Parzellen bieten bis 30 Quadratmeter Stauraum. Auf individuellen Bedarf kann für den Kunden auch eine maßgeschneiderte Box erstellt werden, die so als kleine Lagerhalle dienen kann.

Die Vertragslaufzeit aller Mieteinheiten beläuft sich unabhängig ihrer Größe auf einen Monat. Danach verlängert sie sich um einen weiteren Monat. Die Kündigungsfrist beträgt 14 Tage. So kann jeder Kunde flexibel den Raum- und Zeitbedarf steuern. Die Preise richten sich nach der Gesamtgröße der gemieteten Box. Hier lohnt es sich auf spezielle Aktionen von Top Box zu schauen. Aktuell kostet der erste Mietmonat den Kunden nur einen Euro pro Box. Top-Box-Preise sind immer „All-In-Preise“, also inklusive Licht, Strom, WiFi, Reinigung der Gemeinschaftsflächen sowie kostenlose Kundenparkplätze am Gebäude.

Weitere Informationen:

Top Box Essen GmbH

Frohnhauser Str.76

45143 Essen

Telefon: 0201 – 5605 2727

https://topbox.de