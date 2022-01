Dank des MillionenKrachers wird der Traum vom Millionengewinn für vier WestLotto-Spielteilnehmer wahr: Am Silvestertag wurden die Gewinner ermittelt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 : 250.000 bot der MillionenKracher bei WestLotto die größte Chance auf eine Million Euro.

Glückspilze

Glückssymbole dürfen am letzten Tag eines Jahres nicht fehlen. Für vier Tipper aus Nordrhein-Westfalen ist die Spielquittung des MillionenKrachers sicherlich das Glückssymbol schlechthin, macht sie dieses WestLotto-Papier doch zu Millionären. Aus einer Auflage von einer Million Losen wurden vier Glückspilze ermittelt, die sich jetzt Millionäre nennen dürfen.

Die entsprechenden Losnummern, die in der Gewinnklasse 1 gezogen wurden, sind in den Regionen Coesfeld, Essen, Leverkusen und Paderborn verkauft worden. Darüber hinaus freuten sich die Spielteilnehmer auf über 100.000 Gewinne zwischen zehn und 10.000 Euro: Neben den vier Spitzengewinnen verloste WestLotto 20 x 10.000 Euro, 200 x 1.000 Euro und 100.000 x 10 Euro.