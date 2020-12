Vonovia rüstet Essener „SOS-Kinderdorf e.V.“ mit zehn Laptops auf

• Vonovia Laptops finden neue Verwendung

• Spende für Essener Kinder und Jugendliche

• Im Einsatz in digitalem Unterricht und EDV-Kursen

Mit einer Sachspende von zehn Laptops unterstützt Vonovia die Kinder-und Jugendarbeit vom Verein „SOS-Kinderdorf“. In Essen sind die Einrichtungen des Vereins offene Anlaufstelle für benachteiligte Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Außerdem bieten Wohngruppen und mehrere Einheiten des Verselbstständigungswohnens Platz für Kinder und Jugendliche, die in Not geraten sind.

„Nicht nur während der gegenwärtigen Einschränkungen leistet die Initiative wertvolle Arbeit, damit junge Menschen in ihrer Entwicklung aufgehen und geborgen aufwachsen können“, sagt Ralf Feuersenger, Vonovia Regionalleiter Essen-Mitte. Die Laptops sind bei Vonovia nicht mehr im Einsatz und finden nun neue Verwendung für Kinder und Jugendliche bei EDV-Kursen oder beim digitalen Unterricht.

„Wir danken Vonovia für diese wichtige Spende. Wir freuen uns, dass wir den Kindern mit den neuen Laptops auch das digitale Arbeiten nahebringen können. Gerade in diesen Zeiten ist so eine Unterstützung wichtig, um den Anschluss nicht zu verlieren“, betont Herbert Stauber, Einrichtungsleiter des SOS-Kinderdorf e.V.

Vonovia hat in Essen insgesamt rund 12.000 Wohnungen.

Die Spende ist Bestandteil eines Programms von Vonovia, mit dem das Unternehmen bundesweit soziales Engagement fördert. Gemeinsam mit städtischen Verwaltungen, Sozialverbänden, Kirchen, Nachbarschaftsinitiativen, Quartiers- und Sportvereinen und vielen anderen Akteuren unterstützt Vonovia so das Zusammenleben in den Städten.