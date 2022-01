WestLotto-Karte: Viele Vorteile, viele Möglichkeiten

Ihre strahlende Farbe macht die WestLotto-Karte zu einem echten Goldstück. Noch wertvoller sind allerdings die zahlreichen Leistungen, die sich hinter der kostenfreien Karte verbergen.

Sie ist klein, handlich und passt in jedes Portemonnaie: Wer LOTTO 6aus49, Eurojackpot, KENO, GlücksSpirale, Online-Rubbellose, TOTO 6aus45 Auswahlwette, TOTO 13er Ergebniswette oder die Sportwette ODDSET spielt, sollte über eine WestLotto-Karte verfügen. Diese bietet jede Menge Vorteile, beispielsweise die garantierte Gewinnauszahlung auch ohne Spielquittung. Wenn freiwillig eine Bankverbindung angegeben wird, können Gewinne direkt aufs Bankkonto überwiesen werden. Auf der WestLotto-Karte lassen sich darüber hinaus die persönlichen Glückszahlen für bis zu sechs Tipps abspeichern. Wer möchte, erhält außerdem regelmäßig wichtige Informationen zu Jackpots und Sonderauslosungen.



Extra-Gewinnspiel

Diese Chance ist Gold wert: Mit der kostenlosen Karte hat jeder Inhaber die Möglichkeit, noch bis Montag, 14. Februar, einen Extra-Gewinn abzuräumen. Alle Tipper, die im Aktionszeitraum ihre WestLotto-Karte für einen Spielauftrag einsetzen, nehmen automatisch an einem Sondergewinnspiel teil. Unter allen Teilnehmern werden 5 x 10.000 Euro verlost.



Glücksmonate

Alle Kunden, die ihre WestLotto-Karte einsetzen und den regelmäßigen Empfang von Informationen zu Aktionen und Angeboten bestätigt haben, nehmen automatisch an wechselnden Verlosungen teil – Monat für Monat. Wer diese E-Mails noch nicht erhält, aber das Gewinnspiel nicht versäumen möchte, kann das Einverständnis zur Zusendung in jeder WestLotto-Annahmestelle oder im Internet unter www.westlotto.de geben.



Karteninhaber werden

Um in den Besitz der goldenen WestLotto-Karte zu kommen, gibt es drei Möglichkeiten:

• Die Bestellung direkt online absenden unter www.westlotto.de;

• Das Formular online ausfüllen, ausdrucken und in einer Annahmestelle abgeben;

• Oder: Via Smartphone oder Tablet den Bestellauftrag ausfüllen, anschließend das PDF downloaden und dann in einer WestLotto-Annahmestelle scannen lassen.