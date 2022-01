Knapp zwei Jahre nach der Grundsteinlegung für das Huyssen Quartier in Essen (HQE) folgte Mitte Dezember 2021 die baubehördliche Abnahme der Wohngebäude inklusive drei- bis vier-geschossiger Tiefgarage mit 203 Stellplätzen und des Bürokomplexes.

Nachdem Anfang September 2021 das Richtfest gefeiert wurde, schloss sich nun die erfolgreiche Übergabe der 44 Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern an. Der Einzug der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC in die Büroflächen ist ebenfalls im vollen Gange und wird im Laufe des Januars abgeschlossen werden.

Die Übergabe des 18-stöckigen Wohnhochhaus „PHIL“, welches den letzten Bauteil des Großprojektes darstellt, ist im Sommer 2022 geplant. “Wir freuen uns auf die Fertigstellung vom ersten neuen Wohnhochhaus in Essen und darüber, dass die Errichtung des Gebäudeensembles bisher wie geplant abgelaufen ist“, kommentiert Kerstin Memering, Geschäftsführerin von immostore. Gerhard Feldmeyer, geschäftsführender Gesellschafter HPP Architekten, verantwortlich für den Fassadenentwurf, besichtigte am Mittwoch mit PwC und der Projektentwicklerin Kerstin Memering begeistert das vom GU ZECH Bau umgesetzte Bürogebäude.

28.000 Quadratmeter für Büro, Wohnen und Gewerbe

Auf dem in der Huyssenallee im Essener Südviertel gelegenen Areal entsteht ein modernes, urbanes Quartier mit einem Mix aus Wohneinheiten und Gewerbe- sowie Büroflächen. Das Gebäudeensemble umfasst ca. 28.000 m² BGF und wird in fünf Bauteilen errichtet. Auf einer Grundstücksfläche von 3.800 m² werden dabei 65 Wohnungen im Hochhaus „PHIL“ sowie 44 Wohneinheiten in dem Mehrfamilienhaus „Mona Lisa“ mit einer gesamten Wohnfläche von über 10.000 m² errichtet. Darüber hinaus entstehen nebst Ladenflächen von ca. 350 m², bereits vermiete Büroflächen von 4.200 m² und weitere noch freie revitalisierte Büroflächen im "HENRY" von ca. 2.200 m².