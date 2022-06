Bei einem Verkehrsunfall in Fröndenberg am Mittwochnachmittag, 22. Juni, ist ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der Fröndenberger befuhr gegen 16.05 Uhr die Eulenstraße in Fahrtrichtung Norden. Im Einmündungsbereich Ostbürener Straße wollte er die Eulenstraße über die abknickende Vorfahrtsstraße in der Linkskurve in Fahrtrichtung Westen folgen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stieß zunächst mit dem Bordstein zusammen, dann mit einem Zaun und kam anschließend zu Fall.

Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 17-Jährige mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine konkrete Schadenshöhe steht noch nicht fest. Während der Unfallaufnahme war die Eulenstraße zwischen Ostbürener Straße und Springstraße für etwa 45 Minuten komplett gesperrt.