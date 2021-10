Fröndenberg. In der Nacht zu Donnerstag, 21. Oktober, öffneten unbekannte Täter ein auf einer Hausrückseite eines Imbiss an der Alleestraße auf Kipp stehendes Fenster und stiegen in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und ein Portemonnaie.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.