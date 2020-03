Ein 22-jähriger Wickeder hat am frühen Sonntagmorgen, 8. März, einen Polizeieinsatz in Fröndenberg ausgelöst.

Wie die Polizei im Kreis Unna mitteilt, schoss der Mann gegen 3.50 Uhr der Mann vor einer Schützenhalle in der Straße Hohenheide in Fröndenberg, in der eine Veranstaltung stattfand, mit einer PTB-Schreckschuss-Pistole dreimal in die Luft. Anschließend richtete er die Pistole auf mehrere Personen. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wählte daraufhin den Notruf.

Auf Polizeibeamte gezielt

Als die Polizei eintraf, hielt der 22-Jährige weiterhin die Pistole in der Hand. Er wurde von den Einsatzkräften aufgefordert, die Pistole auf den Boden zu legen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, stattdessen zielte er mit der Pistole auf die Polizeibeamten. Unter Vorhalt der Dienstwaffe konnte der Wickeder letztendlich überwältigt und auf dem Boden fixiert werden. Der Mann wehrte sich und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Die Einsatzkräfte nahmen den 22-Jährigen mit zur Wache Unna. Weil er allerdings stark alkoholisiert und damit nicht gewahrsamsfähig war, wurde er erst in ein Krankenhaus und dann freiwillig in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Messer vorher abgenommen

Wie sich herausstellte, nahm der Sicherheitsdienst dem Mann bereits vor dem polizeilichen Einsatz am Eingang des Veranstaltungsorts ein Messer ab. Der 22-Jährige besorgte sich zu Hause dann die PTB-Pistole und kehrte zurück.Sowohl das Messer als auch die Pistole wurden sichergestellt. Gegen den Wickeder wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.