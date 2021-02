Durch den eingeschränkten Pandemiebetrieb seit dem 11. Januar folgen viele Eltern dem Appell des Gesundheitsministers und betreuen, wenn möglich, ihre Kinder zuhause. Damit bei den Kindern keine zu große Langeweile aufkommt, packen die Erzieherinnen der AWO-Kita Hirschberg in Fröndenberg wöchentlich Päckchen für die Daheimgebliebenen.

Die Beschäftigungstüten sind mit Bastelmaterialien, Geschichten, Fingerspielen, Ausmalbildern und Arbeitsblättern für die Vorschulkinder ausgestattet. Gestaffelt nach Altersgruppen stehen die Tüten vor der Kita für alle Kinder zur Abholung bereit. Selbst für die Unter-Dreijährigen ist eine Beschäftigungstüte dabei.

In der vergangenen Woche gab es für die Kinder eine Überraschung. Da die traditionelle Karnevalsparty in der Kita Hirschberg aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen nicht stattfinden konnte, gab es für alle Kinder eine Karnevalsparty-to-go. Die Erzieherinnen bereiteten für die Kinder eine kleine Karnevalsfeier für zuhause vor.

In den Party-Paketen fanden die Kinder Dekorationen, Konfetti-Knall-Kanonen zum Selbermachen, Girlanden und Kopfbedeckungen wie Kronen, Hüte und Masken zum freien Gestalten, Ausmalbilder und Rezepte. So konnte allen Kindern eine schöne Rosenmontagsfeier geboten werden.