Auch in Zeiten der Pandemie weicht der Förderverein Dorfgemeinschaft Ardey nicht von seiner Tradition ab und bietet heimischen Künstlern Raum und Gelegenheit ihre Kunst der Öffentlichkeit näher zubringen. In den Räumen des Dorfcafé Buntes Sofa werden seit dem 27. September die Werke der Crazy Quilters aus Menden vorgestellt.

Ein Quiltwerk besteht aus drei Schichten, dem Quilttop, bei dem Stoffstücke zu Mustern zusammengenäht werden, das sogenannte Patchworken, der Rückseite, die oft einfarbig ist und einer Wattierung. Alle drei Schichten werden durch Absteppen der Nähte von der Oberseite des Quilttops miteinander verbunden, diese Nähmethode wird als „quilten“ (sprich: kwilten) bezeichnet und gibt den Decken ihren Namen. Schon die Ritter im Mittelalter wussten Quilts unter ihrer Rüstung zu schätzen und konnten so gegen Kälte und Witterungseinflüsse bestehen. Ursprünglich stammt der Quilt aus China, von wo aus er sich über den gesamten Orient und ab dem 14. Jahrhundert, ausgehend von einer enormen Kältewelle in England, auch in Europa verbreitete. Weniger als Kleidung, aber sehr beliebt als Teppich oder Decke hat der Quilt es zur Berühmtheit geschafft und gilt als zeitloses Wohnaccessoire. Die Gemeinschaft der Crazy Quilters trifft sich seit fast 20 Jahren und hat das Quilten zu einer Kunstform weiterentwickelt. Inspiriert von heimatlichen Motiven aus dem Märkischen Kreis blieben diese außergewöhnlichen Werke auch dem Ardeyer Kunstteam um Antje Riesenberg, Almut Knauf und Jochen Möller nicht verborgen. Diese „Gemälde aus Stoff“ können jetzt im Dorfcafé Buntes Sofa in Ardey während der Öffnungszeiten bewundert werden.

Tel: 02378/8520098 email: cafe@buntes-sofa.de

Mittwoch – Freitag: 14.30 – 17.30 Uhr

Sonntag: 14.30 – 17.30 Uhr

Montag, Dienstag & Samstag geschlossen