zum 1 ten Adventssonntag

1. Wir sagen euch an den lieben Advent.

Sehet die erste Kerze brennt!

Wir sagen euch an eine heilige Zeit,

Machet dem Herrn den Weg bereit!.

Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!

Schon ist nahe der Herr.

hochgeladen von Luzie Schröter

Wir sagen euch an den lieben Advent ist ein im 20. Jahrhundert entstandenes Adventslied, das sowohl in der katholischen Kirche , als auch in der evangelischen Kirche bekannt ist. Der Text stammt von der österreichischen Autorin Maria Ferschl (1895–1982), die Melodie von Heinrich Rohr (1902–1997).

aus Wikipedia

Ich wünsche euch allen eine besinnliche Adventszeit .