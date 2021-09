Fröndenberg. Die Künstler „BlöZinger“ aus Österreich machen am Sonntag,19. September, um 19 Uhr auf Ihrer Deutschlandtour Halt in der Aula der Gesamtschule. In ihrem Programm „ERiCH“ thematisieren sie Absurdes, Typisches und Untypisches aus dem Mikro-Biotop Familie.

Es muss erst Familienoberhaupt Erich versterben, bevor die beiden entfremdeten Brüder nach zwanzig Jahren sich wieder treffen. Der extrovertierte Lebenskünstler Simon Penzinger und der biedere Spießer Jakob Blöchl könnten unterschiedlicher kaum sein. Es gibt nach so langer Zeit bereits auf der Anfahrt im Auto, das von Kaugummis zusammengehalten wird, einiges zu besprechen: Warum Tante Hertha ihren Gemahl zum Schweigen verdonnert hat, Onkel Alfons auf Bewährung ist und Tante Trude am Sozial-Tourette-Syndrom leidet.

Einlass erfolgt um 18 Uhr am Haupteingang der Gesamtschule Fröndenberg. Voraussetzung für den Zutritt in ist der Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests oder das Mitführen eines Impf- oder Genesungsnachweises. Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht außer am Sitzplatz.

Der Ticketverkauf erfolgt zum Preis von 20 Euro inklusive Gebühren ausschließlich unter Tel. 02373/976-444 oder unter www.proticket.de. Zur Kartenabholung in der Tourist-Information der Stadt muss ein Termin vereinbart werden, damit der Besucherstrom in den Räumlichkeiten geregelt werden kann.

Weitere Informationen gibt es unter www.froendenberg.de.