Wie kann eine Gesellschaft über ihre Probleme sprechen, ohne den Hass der Rechten zu nähren – respektvoll, wohlwollend, ohne Angst vor Fehlern? Wie kann man frei sprechen? Am Donnerstag, 4. März, lädt das Netzwerk gegen Zwangsheirat und Gewalt in der Familie im Kreis Unna in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum Kreis Unna (KI) zu einer Online-Lesung und Gesprächsrunde mit Autorin Kübra Gümüsay ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen des internationalen Frauentags am 8. März statt.

Kübra Gümüsay setzt sich seit langem für Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein. In ihrem ersten Buch "Sprache und Sein" geht sie der Frage nach, wie Sprache das Denken und Handeln prägt und die Politik bestimmt. Die Lesung am 4. März findet um 19 Uhr über Zoom statt. Die Einwählphase beginnt um 18.45 Uhr.

Anmeldung per E-Mail

Bei Interesse bittet das KI um eine E-Mail mit folgenden Angaben: eventuelle Institution, Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse an Sevgi Kahraman-Brust (KI), sevgi.kahraman-brust@kreis-unna.de. Zur Bestätigung gibt es eine Rückmeldung mit den Zugangsdaten zu der Zoom-Online-Veranstaltung.