Fröndenberg. Der berühmte Pumuckl kommt mit Meister Eder am Sonntag, 29. August, um 15 Uhr in die Aula der Gesamtschule.

Pumuckl überredet den Meister Eder, bei einem Preisausschreiben mitzumachen, und tatsächlich gewinnt Eder die Schiffsreise. Dabei handelt es sich jedoch um eine Falle: Der große blaue Klabauter und seine kleinen Klabautergehilfen wollen Pumuckl zurück ins Meer holen. An Deck des Urlaubsdampfers freundet sich Pumuckl mit einem der kleinen Klabauter an. Aber auf See will er nur bleiben, wenn Meister Eder mitkommt.

Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Einlass erfolgt um 14.30 Uhr am Haupteingang der Gesamtschule. Voraussetzung für den Zutritt in die Aula ist der Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests oder das Mitführen eines Impf- oder Genesungsnachweises. Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht außer am Sitzplatz. Die Kinder sind von der 3G-Regelung befreit.

Nach vorheriger Anmeldung und Platzreservierung über die Tourist-Information der Stadt kann die Veranstaltung kostenfrei besucht werden. Die Tourist-Information ist am Freitag, 27. August, bis 18 Uhr und am Samstag, 28. August, zwischen 11 und 17 Uhr unter Tel. 02373/976444 erreichbar.