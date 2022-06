Bürgermeisterin Sabina Müller ehrte am heutigen Dienstag, 21. Juni, die besten Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen mit einer Urkunde der Stadt Fröndenberg und übergab eine private Anerkennungsprämie in Höhe von jeweils 200 Euro.

Sabina Müller: „Frederike Hertzsch und Robin Uffelmann (Abitur) und Hannah Peters und Lennart Prünte (10. Klasse), Ihr habt die Euch gebotenen Chancen ergriffen, viel Zeit und Arbeit aufgewendet, um diese Bestnoten zu erreichen – darauf dürft Ihr zu Recht stolz sein! Ihr habt diese hervorragenden Ergebnisse trotz der Einschränkungen in den beiden zurückliegenden Jahren erreicht. Dafür habt Ihr meine Hochachtung! Ich freue mich für Euch und wünsche Euch alles Gute und viel Erfolg für Euren weiteren Werdegang!

Die Bildungschancen unserer Kinder sind für mich als Bürgermeisterin ein zentrales Thema - liegen mir aber auch persönlich sehr am Herzen. Die moderne Ausstattung der Schulen hat heute eine größere Bedeutung denn je. Daher werde ich mich auch weiterhin für die Schulen hier in Fröndenberg stark machen.“