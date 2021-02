Medienausleihen und -rückgaben wird die Stadtbücherei, Markt 7, in Fröndenberg ab Dienstag, 2. März, ihren Benutzern in eingeschränkter Weise wieder ermöglichen.

Von Dienstag bis Freitag können unter Tel. 02373/1723859 oder per E-Mail an stadtbuecherei@froendenberg.de Termine vereinbart werden, an denen entliehene Medien zurückgegeben und bis zu zehn vorbestellte Medien im Eingangsbereich der Stadtbücherei kontaktlos entgegengenommen abgeholt werden können.

Die gewünschten Medien können im Vorfeld im Medienkatalog (Web-OPAC) der Stadtbücherei auf der Website stadtbuecherei-froendenberg.bibliotheca-open.de unter der Rubrik „Mediensuche“ ausgewählt werden.

Nur Einzelpersonen

Einzelheiten zum konkreten Ablauf des eingeschränkten Ausleihbetriebes erläutern die Büchereimitarbeiterinnen bei der Kontaktaufnahme am Telefon oder per E-Mail.

Termine im 15-Minuten-Takt zur Abholung oder Rückgabe werden im folgenden Zeitraum vergeben: dienstags bis donnerstags zwischen 10 und 13 Uhr (letzter Termin 12.45 Uhr) sowie freitags zwischen 14 und 18 Uhr (letzter Termin 17.45 Uhr). Montags bleibt die Bücherei geschlossen. Es ist zu beachten, dass nur angemeldeten Einzelpersonen Zutritt gewährt wird.