Mit Start der Corona-Pandemie musste Kultur für Uns (KfU) alle bereits geplanten Konzerte absagen oder verschieben. Bei der kürzlichen Jahreshauptversammlung des Fröndenberger Vereins waren sich die Mitglieder einig: "Wir wollen unbedingt wieder Konzerte veranstalten." Dabei geht es dem Verein auch darum, den Künstlern, Technikfirmen und dem Vermieter der Kulturschmiede wieder die Grundlage ihrer Existenz zu liefern – natürlich unter strikter Einhaltung der bestehenden Hygienerichtlinien.[

Vor diesem Hintergrund will der Verein am Samstag, 5. September, um 20 Uhr eine Art Generalprobe unter Corona-Bedingungen durchführen und hat dafür kurzfristig die Band „on chairs“ aus Unna gewinnen können.

"on chairs" ist ein Akustik-Quartett um den stimmgewaltigen Sänger Freddy Pieper mit Ralf Lohmann am Bass und Tom Quast an der Gitarre. Begleitet werden sie von Stephan Sagurna am Cajon/Schlagzeug. Gemeinsam interpretieren sie Klassiker von Tom Jones, Ray Charles, Beatles, Paul Simon bis hin zu neueren Stücken , zum Beispiel von George Ezra, in eigenem souligen Unplugged-Gewand, das die besondere Stimme von Freddy Pieper in den Vordergrund stellt.

50 Zuschauer sind zugelassen

Um den Mindestabstand einhalten zu können, werden maximal 50 Zuschauer in die Kulturschmiede kommen dürfen. Daher versteht KfU dieses „Testkonzert“ in erster Linie als eine Veranstaltung für die Mitglieder. Bis die maximale Zuschauerzahl erreicht ist, sind aber auch Gäste willkommen, die sich unter info@kfu-online.de um einen Platz bewerben können.

Jeder Besucher wird einen fest zugewiesenen Platz erhalten. Häusliche Gemeinschaften haben die Möglichkeit, zwei nebeneinander liegende Plätze zu belegen. Nur wenn man sich an seinem Platz befindet, kann die ansonsten obligatorische Mund-Nasenmaske abgelegt werden.

Der Eintritt an diesem Abend ist frei. Am Ende wird jedoch ein Hut herum gereicht, in dem die Zuschauer einen Beitrag ihrer Wahl einwerfen können, damit KfU Künstlern und Technikern eine angemessene Gage zahlen kann.