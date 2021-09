Fröndenberg. Am Samstag, 25. September, von 15 bis 16 Uhr ist die Ausstellung „Tierisch“ von Heike Kaiser in der Rathaus Galerie zu sehen.

Die Fröndenberger Künstlerin stellt seit einiger Zeit Ihre Werke in den Räumlichkeiten der Rathaus Galerie aus. Die Werke sind in der Online Galerie auf der städtischen Homepage froendenberg.de zu sehen.

Über das gemeinsame Fotografieren und der Möglichkeit über Bildbearbeitung die Motive in anderen Farben erstrahlen zu lassen, kam Heike Kaiser zur Malerei. Ruhe und Erholung bedeutet für sie heute, mit einer Staffelei in schöner Landschaft vor ihrem Wohnmobil zu sitzen.

Am liebsten malt Heike Kaiser Tiermotive. Sie hat für die ganze Familie und viele Freunde Portraits von ihren jeweiligen Lieblingen angefertigt und den Namen „Tierisch“ als Titel der Ausstellung gewählt.

Interessenten können nach vorheriger Anmeldung unter Tel. 02373/976-444 oder per Email an j.vonHaza-Radlitz@froendenberg.de zu zwei Besuchszeiten um 15 Uhr oder um 16 Uhr an einer Gruppenführung mit der Künstlerin durch die Ausstellung teilnehmen. Es gilt die 3G-Regel und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den Galerie-Räumlichkeiten. Weitere Infos gibt es unter www.froendenberg.de.