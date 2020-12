Zu einer weiteren Ausgabe der Lighthouse Lounge lädt die Evangelische Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen am Freitag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr, in die festlich beleuchtete Stiftskirche ein.

Das Thema der Veranstaltung lautet „Weihnachten – woran mein Herz hängt“, und es bietet sich die Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre in die Vorweihnachtszeit einzutauchen und dabei die Seele baumeln zu lassen.

Moderiert wird der Abend von Pfarrerin Dr. Jula Well. Freuen können sich die Besucher zudem auf die Lighthouse Band, die diesmal eine Mischung aus neuen und traditionellen Weihnachtsliedern spielen wird, und – wie gewohnt – ein Repertoire aus Worshipsongs. Den besinnlichen Teil übernimmt Pfarrer Alexander Jasczyk mit einem kurzen Predigtimpuls.

"Snack to go" im Anschluss

Im Hinblick auf das gewohnte Motto der Lighthouse Lounge „Snacks und Segen“ weist das Organisationsteam darauf hin, dass es „Segen“ auf jeden Fall geben wird – allerdings keine „Snacks“ während der Veranstaltung. Es müssen zudem Schutzmasken während des gesamten Abends getragen werden. Ein kleines Bonbon: Am Ende der Veranstaltung erhält jeder Besucher einen „Snack to go“ für den Nachhauseweg.

Für das kommende Jahr stehen folgende Termine für die Lighthouse Lounge in Fröndenberg bereits fest: 19. Februar, 23. April, 11. Juni, 20. August, 1. Oktober sowie 3. Dezember.