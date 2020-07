Freundschaft zwischen Ost und West

Eine Freundschaft die schon 30 Jahre hält …..

Und so begann diese :

Es ist Juli 1990 – unser Schützenfest steht vor der Tür .

Beginn Samstag 14.7- und endete am Montag den 16.7 .



Wie es damals Brauch war wurde am Samstag der neue Schützenkönig ermittelt .

Vorher aber kamen 6 Pärchen aus Hartha / Döbeln um an unserem Fest teil zu nehmen . Im Rahmen einer neuen Städtepartnerschaft hatte die Stadt Fröndenberg eingeladen . Ihnen ging es darum wie man ein Schützenfest organisiert . Vierzig Jahre war es ihnen verboten worden einen privaten Schützenverein zu gründen .Den eigenen Verein hatten sie schon gegründet , nun fehlte nur noch etwas Anschauungsunterricht . Gegen Mittag kamen sie in der Gaststätte Fälker an . Unser damaliger erster Vorsitzender Clemens Höppe und unser Geschäftsführer Siegfried Alefs begrüßten sie herzlich und es ging ans Verteilen der Schlafquartiere . Ein Paar blieb über . Wir wurden angerufen ob wir auch ein Pärchen aufnehmen würden .

Für uns eine Selbstverständlichkeit .

Nur hatten wir beim Eintreffen der Beiden gar nicht viel Zeit . Wir wurden nämlich , da ich Schützenkönig war , abgeholt um am neuen Königsschießen teil zunehmen .

Wir haben uns kurz miteinander vorgestellt .Ich bin Luzie und das ist Friedhelm , genauso kam es zurück - ich bin Sigrid und ich Volker Zetzsche.......

Also danach schnell gesagt : Hier ist euer Zimmer wo ihr schlafen könnt , hier das Bad, unten die extra Dusche , die Küche , da könnt ihr an den Kühlschrank gehen und was zu essen nehmen und hier dann der Schlüssel damit ihr kommen und gehen könnt wie ihr möchtet . .. Und schon waren wir weg .

-Die Beiden haben uns später mal gesagt sie wären so überwältigt gewesen das wir ihnen alles anvertraut hätten , obwohl wir uns ja gar nicht kannten . -Das haben sie nie vergessen .

An der Vogelstange haben wir uns dann später etwas näher kennen gelernt. Und sie wurden auch so richtig mit einbezogen . Denn unser Haus wurde wieder ein Königshaus . Diesmal hatte unser Freund Günther Gruß aus Hochdahl ( der auch mit Frau, wie jedes Jahr , hier war ) den Vogel runter geschossen und er nahm mich zu seiner Königin.

Sonntags beim großen Umzug nahmen sie auch teil , denn unser Schützenverein richtete auch das Stadtfest aus . Dafür war schon am Freitag der König ermittelt worden . Zum zweiten Mal fand dies statt und Almut Knauf aus Ardey holte sich die Königswürde .Alle Schützenvereine der Stadt Fröndenberg sowie Gastvereine nahmen an diesem Festzug teil .

Für unsere Freunde ein ganz besonderes Erlebnis .

Näher kennen gelernt haben wir uns später ,ein bis zweimal im Jahr treffen wir uns , mal in Sachsen mal hier im Sauerland . Und wenn besondere Feiern sind besuchen wir uns auch gegenseitig . Somit haben wir durch sie viele Orte kennengelernt , zum Beispiel – Moritzburg, Schloß Weesenstein ,Bastei ,Dresden oder auch den Weihnachtsmarkt in Annaberg Buchholz und noch so einige Sehenswürdigkeiten .

Genauso fahren wir mit Ihnen auch bei uns zu besonderen Orten – ob Möhnesee,

2009 an der Sorpe

hochgeladen von Luzie Schröter

Sorpesee, Zoo Münster, Hemer um einige zu nennen .

Das ist eine Freundschaft die wir nicht missen möchten

Also Sigrid und Volker haltet die Ohren steif und bleibt gesund bis zum nächsten Wiedersehen