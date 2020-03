Die Katholische Kirche Fröndenberg informiert darüber, dass aktuell alle Gottesdienste und Veranstaltungen entfallen. Die Kirchen bleiben aber weiterhin als Ort des persönlichen Gebetes zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Als ökumenische Aktion sind um 19 Uhr alle Gläubigen eingeladen, das Lied „Der Mond ist aufgegangen zu singen. Um 19.30 Uhr werden die Glocken aller Kirchen in Fröndenberg läuten und zu einem Gebet für Kranke und Pflegende aufrufen.

Per Livestream sind in der St. Marien-Kirche jeden Sonntag um 18 Uhr "Hoffnungsimpressionen" - Orgelmusik und Geschichten - mit Organist Jörg Segtrop und Gemeindereferent Heiner Redeker geplant.

Links mit Angeboten

Das Pastoralteam erarbeitet geistliche Impulse, die in den Kirchen ausliegen werden und auf der Homepage für jedes kommende Wochenende eingestellt werden. Hier soll es einen Impuls für Familien und einen allgemeineren Impuls geben, der zu einer Andacht / Gebetszeit im häuslichen Bereich einlädt. Weiterhin werden auf der Homepage nach und nach sinnvolle Links zu anderen bestehenden Plattformen mit geistlichen Angeboten zur Verfügung gestellt.

Das Team der SeelsorgerInnen steht für Hilfe, Gespräche und Begleitung weiterhin zur Seite. Die Pfarrbüros St. Marien und St. Agnes sind ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen, Anliegen können telefonisch oder per Mail an das Büro gerichtet werden.

Gottesdienste im Livestream

Beerdigungen dürfen aktuell ausschließlich im kleinsten Kreis direkt am Grab stattfinden. Wortgottesdienste in Friedhofskapellen bzw. das Requiem in Kirchen und Kapellen sind nicht möglich. Trauungen und Taufen entfallen. Unter Beachtung der Auflagen in den Krankenhäusern bzw. Seniorenheimen wird die Spendung der Krankensalbung auf Wunsch möglich sein. Dies gilt auch für die Krankensalbung zu Hause. Die Hauskommunion entfällt bis auf Weiteres.

Beichtgespräche im Beichtstuhl sind nicht möglich. Bei anderen Beichtgesprächen müssen die notwendigen Hygienemaßnahmen und ein Mindestabstand von 1,5 Metern beachtet werden.

Die Feiern zu den Kar- und Ostertagen sind abgesagt. Der Erzbischof wird das österliche Triduum für das Erzbistum unter Anwesenheit des Domkapitels im Hohen Dom unter Ausschluss der Öffentlichkeit feiern. Es ist vorgesehen, diese Gottesdienste im Livestream als besonderen Service für die Gläubigen zu übertragen.

Die Feiern der Erstkommunion sind in die zweite Jahreshälfte verschoben. Die Kommunionfamilien werden davon persönlich informiert. Neue Termine zur Feier der Erstkommunionen stehen noch nicht fest. Sie werden jedoch erst nach den Sommerferien stattfinden.