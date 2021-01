In den Kindertagesstätten im Evangelischen Kindergartenwerk Unna stellen sich die Erzieherinnen und Erzieher auf den verlängerten Lockdown ein. So auch in der Kita Wasserburg in Fröndenberg. Dort wird knapp die Hälfte der 54 Kinder im eingeschränkten Pandemiebetrieb täglich betreut.

Um auch den anderen Kindern, die zu Hause betreut werden, Bildungsanreize zu bieten, haben die Erzieherinnen jetzt Aktionskisten mit Beschäftigungsmaterial gepackt. Ziel ist es, die Familien zu unterstützen und den Kontakt zu den Kindern zu halten. Eltern und Kinder können sich diese Angebote vor der Tür abholen. Darin finden die Kinder verschiedenes Bildungsmaterial: schneiden, knoten und schreiben stehen dabei auf dem feinmotorischen Bildungsplan.

Aktionspaket abholen

Nachdem die Informationsmail zum Angebot raus war, dauerte es nur eine kurze Zeit, und die ersten Besucher holten sich ihr Aktionspaket. Mit solchen Anreizen und Ideen werden die Erzieher aus der Wasserburg die Kinder und Familien weiter durch die Pandemie begleiten. Frei nach dem Motto: Zusammen schaffen wir das. Bereits im ersten Lockdown wurde das Angebot der Aktionstüten sehr gut von den Familien genutzt.