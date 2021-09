am 17.9.2021 gab es mal wieder für uns ein kleines Lokalkompass Treffen .



Franz und Elisabeth Burger sind zur Zeit in Urlaub . Ihr Domizil liegt in der Nähe . Daher hatten wir uns überlegt ob wir uns nicht treffen könnten . Gesagt – getan . Wir haben dann Annegret und Horst Freiberger gefragt ob sie auch dabei wären . Natürlich sagten sie zu . Und so beschlossen wir uns im Wildwald Vosswinkel zu treffen . Früh genug machten mein Mann und ich uns auf den Weg dorthin .

Die Begrüßung war überschwenglich, denn man hatte sich ja sehr lange nicht gesehen .

Und los ging es . Zuerst zu der großen Wildwiese .

Dort beobachteten wir das Rotwild bei der Fütterung .Ist schon ein Schauspiel so viele dort zu sehen . Vor allen Digen – Das Muffelwild und die Hirsche

mit ihren riesigen Geweihen .

Nach einer Weile ging es dann weiter zum Wildschwein-Revier .

Auch hier waren einige obwohl die Fütterung erst später war . Das Schwarzwild hautnah zu beobachten ,

vor allen mit ihrem Nachwuchs

– einfach schön .

Auf dem Rückweg kamen wir bei den Nachtjägern vorbei. Leider konnten wir die Wildkatzen und den Uhu dort nicht sehen ( Ein Uhu sitzt gleich zu Anfang in einem Gehege )

Aber der Marderhund

und auch der Waldkauz

zeigte sich uns von der besten Seite .

Kurz vor Ende des Rundgangs wurden wir noch von den Ziegen

begrüßt .

Ein toller Spaziergang , bei guter Unterhaltung …..

Zum Abschluß stärkten wir uns noch bei leckerem

Essen draußen vom Waldcafe .

Fazit von dem Minitreffen – es war sehr schön sich mal wieder mit Freunden getroffen zu haben .

Einige Fotos ( nicht alle , das wären dann doch zu viele ) von unserem Spaziergang zeige ich hier .

Liebe Grüße und ich wünsche allen einen schönen Tag .- Bleibt gesund