Fröndenberg. Am Meditationsweg rund um die Dorfkirche Bausenhagen, der im vergangenen Jahr um den Astronomischen Lehrpfad ergänzt wurde, hat sich einiges getan.

Der 2,5 Kilometer lange Rundweg unter der Überschrift „Ein Weg – Zwei Ausblicke“ bietet die Gelegenheit, die Natur zu genießen, sich vom Alltag zu erholen und mit Hilfe der Tafeln auch zu pilgern oder mehr über das Universum mit Mond und Sternen zu erfahren. Passend zum Saisonstart wurden jetzt zwei Sitzgelegenheiten geschaffen, die die Stadt Fröndenberg gestiftet hat. Bürgermeisterin Sabina Müller: „Ich unterstütze sehr gerne die tolle Arbeit für den Meditationsweg/Astropfad."

Weiter Blick ins Ruhrtal

Seit Ende März stehen die Bänke jeweils am Schild „Entscheidung“ an der Hellkammer und auf dem Pfad am Schild „Tränke“, unweit der Pferdewiese. Klaus Albert und Jörg Köhler von den Stadtwerken Fröndenberg Wickede haben die Bänke im Boden verankert und einbetoniert. Jetzt finden Pilgerfreunde und Spaziergänger einen Ruheort, wo sie den weiten Blick ins Ruhrtal genießen können.

Für den Meditationsweg bietet die Evangelische Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen geführte Touren mit Christel Kieffer an. Kontakt dazu gibt es über das Gemeindebüro per Tel. 02373/71939 oder un-kg-froendenberg@ekvw.de. Weitere Infos unter www.ek-froendenberg.de/meditationsweg/. Zudem führt Markus Paul nach Anmeldung unter Orionbith75@yahoo.de über den Astronomischen Lehrpfad. Weitere Infos gibt es auf www.astronomischer-lehrpfad-bausenhagen.jimdosite.com.